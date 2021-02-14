شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان هوكايدو الياباني للثلوج

توجه الزوار من اليابانيين أمس الجمعة للاستمتاع بفعاليات مهرجان جزيرة هوكايدو للثلوج المقام على بحيرة شيكاريبيتسو المتجمدة خلال هذا الوقت من العام في بلدة شيكاو.

ويمكن للزوار رؤية عدد من الهياكل المصنوعة من الثلوج حول البحيرة. وتسمى هذه الهياكل "كوتان" والتي تعني "القرية" بلغة شعب الأينو الياباني الأصلي.

واستمتع البعض بحمامات في الهواء الطلق وسط المناظر الخلابة للجبال المحيطة بالبحيرة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 21 مارس - آذار القادم.