سفارات غربية تدعو الجيش في ميانمار إلى "ضبط النفس" بعد انتشار مدرعات في يانغون

دعت سفارات غربية الأحد الجيش الذي ينشر قوات في ميانمار إلى "عدم استخدام العنف" ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب، وذلك بعدما شوهدت مدرعات في شوارع عاصمة البلاد الاقتصادية، يانغون.

وكتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي على تويتر "نطلب من قوات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجون على الانقلاب على حكومتهم الشرعية".

كما تم توقيف خمسة صحافيين الأحد في ميانمار وفقاً لصحيفة محلية خلال تجمع في شمال البلاد حيث فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.

وفي وقت سابق الأحد، حذّرت السفارة الأميركية في ميانمار من تحركات للجيش و"قطع اتصالات" محتمل في رانغون، في ظل اضطراب سياسي يشهده البلد الآسيوي منذ أيام.

وذكرت السفارة على حسابها لخدمة المواطنين على تويتر مساء الأحد "هناك مؤشرات على تحركات للجيش في رانغون واحتمالية لقطع الاتصالات بين الواحدة والتاسعة صباحاً" من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي.