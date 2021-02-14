ما هو مستقبل ترامب السياسي بعد تبرئته وهل يقود الجمهوريين في 2024؟

تثير تبرئة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في إطار محاكمة ثانية غير مسبوقة بغرض العزل، أسئلة بشأن ما ينتظر الرئيس السابق البالغ 74 عاماً والحزب الجمهوري.

ماذا قال ترامب؟

برأ مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من تهمة الحض على التمرد، أمس السبت. كانت تلك المرة الثانية التي يحاكم فيها السياسي الجمهوري، ولكنه لم يحضر الجلسات التي استمرت 5 أيام.

بعد صدور القرار، ندد ترامب في بيان بما وصفه "حملة شعواء" ضده وتطرق إلى المستقبل.

وقال "بدأت للتو حركتنا التاريخية والوطنية والرائعة لـ"جعل أميركا عظيمة مجدداً". وأضاف "الكثير من العمل ينتظرنا وسنخرج قريبا برؤية لمستقبل أميركي مشرق ومتألق ولا حدود له".

كيف يُقرأ كلامه؟

في السابق ألمح مقربون من ترامب أنه سيترشّح مجدداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، وكان من شأن أي إدانة في مجلس الشيوخ أن تمنعه من تولي منصب فدرالي مجدداً.

الآن، عملياً، كل الأمور جائزة، خصوصاً وأنه جمع نحو 75 مليون صوتاً في الانتخابات، وأنه لا يزال الرجل الأقوى في حزبه.

والحالة الوحيدة التي قد تمنع ترامب، قانونياً، من الترشح إلى الانتخابات المقبلة، هي إدانته القضائية في مسائل أخرى قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أبعد من القانون