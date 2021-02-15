توقيف 718 شخصا في الأوساط المؤيدة للأكراد في تركيا (وزارة الداخلية)

أوقفت الشرطة التركية الإثنين 718 شخصاً بينهم قياديين في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي نسبت إليه أنقرة الأحد "إعدام" 13 تركياً في العراق، على ما أفادت وزارة الداخلية الإثنين.

وقالت الوزارة إنه تمت "مصادرة عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات"، موضحةً أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اتهم الإثنين الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" بعدما تم "إعدام" بحسب أنقرة، 13 تركياً في العراق على أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال إردوغان في خطاب إن "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم". وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك" مشيرة الى أنها تنتظر تأكيدا اضافيا حول ما أعلنته انقرة عن ظروف مقتلهم.