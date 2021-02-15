فيروس كورونا يفتك بأكثر من 2,4 مليون ضحية حول العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,400,543 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب مصادر رسميّة الإثنين عند الساعة 11,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 108,785,960 شخصاً بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 66,547,800 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الأحد 6386 وفاة إضافية و290,730 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1156 وفاة والبرازيل بـ 713 والمكسيك بـ 436.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 485,337 وفاة من أصل 27,640,521 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 239,245 وفاة و9,834,513 إصابة والمكسيك مع 174,207 وفيات و1,992,794 إصابة والهند مع 155,732 وفاة و10,916,589 إصابة والمملكة المتحدة مع 117,166 وفاة و4,038,078 إصابة.

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 187 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا بـ 179 والمملكة المتحدة بـ 173 والجمهورية التشيكية بـ 170 وإيطاليا بـ 155.

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الإثنين، 804,135 وفاة و35,571,937 إصابة وأمريكا اللاتينية والكاريبي 640,943 وفاة و20,163,894 اصابة والولايات المتحدة وكندا 506,625 وفاة و28,465,866 إصابة.

وسجلت في آسيا 248,484 وفاة و15,669,093 إصابة والشرق الأوسط 100,909 وفيات و5,099,411 إصابة وإفريقيا 98501 وفاة و3,753,890 إصابة وأوقيانيا 946 وفاة و31878 إصابة).