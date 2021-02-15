مقتل والد مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج دهساً قرب نيويورك

قُتِل والد مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج في حادث مروري بالقرب من نيويورك إذ دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار، على ما افادت الشرطة الأحد.

وأوضحت شرطة نيويورك في بيان أن روبرت ماراج البالغ من العمر 64 عاماً كان يسير في أحد شوارع مينولا في جزيرة لونغ آيلاند قرابة الساعة 6,15 مساء الجمعة عندما صدمته سيارة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن السائق فرّ، فيما نقل مراج إلى المستشفى حيث فارق الحياة السبت. واضافت الشرطة ان "التحقيق جارٍ".

وكانت المغنية البالغة 38 عاما المولودة في ترينيداد وتوباغو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، القريب من المكان الذي قُتل فيه والدها، فاجأت جمهورها في أيلول/سبتمبر 2019 بإعلانها عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.

غير أن نيكي عادت عن هذا الإعلان ووعدت بإصدار أغنيات جديدة، تضاف إلى سلسلة نجاحاتها بينها "ستارشيبس" و"بانغ بانغ" و"سوبر باس".