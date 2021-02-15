منظمة الصحة العالمية: 12 دولة في شرق المتوسط تلقت أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

أعلن أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط، الاثنين أن أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 تم توزيعها في عدد من بلدان الإقليم، الذي يضم 22 دولة وأكثر من 580 مليون نسمة.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي افتراضي لمكتب المنظمة للإقليم: "أُعطي حتى اليوم أكثر من 6,3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الناس في 12 بلدا من بلدان الإقليم"، دون تسمية الدول.

وأشار المدير الاقليمي إلى أن آلية "كوفاكس" الدولية التي أنشئت لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة، سوف توفر خلال الأسابيع المقبلة نحو 37 ألف جرعة لقاح لدولة تونس وحوالي 94 ألف جرعة لقاح للضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أنه "من المتوقع أن تحصل البلدان العشرون الباقية في إقليمنا على ما يقدَّر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا/أكسفورد من مرفق كوفاكس خلال النصف الأول من هذا العام".

ستة ملايين إصابة بوباء كوفيد-19 في المنطقة

وحتى الآن، وبحسب المنظري، أُصيب ما يقرب من ستة ملايين شخص بوباء كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، وتُوفي نحو 140 ألف شخص. وأبدى المنظري قلقه بشأن إبلاغ 13 دولة عن حالات إصابة "بنسخة متحورة واحدة على الأقل من التحورات الثلاث الجديدة التي أُبلِغ عنها عالميا".

وعن كفاية اللقاحات في الاقليم، قال المنظري إنه "من الصعب التكهن بالعدد (الذي يمكن توفيره)، لأن عددًا من دول الاقليم قامت بتعاقدات ثنائية مع الشركات المصنعة ..ووتيرة هذه الاتفاقات ستتسارع". ودلّل على ذلك بأنه كان يتم تطعيم نحو 500 ألف شخص في اليوم، عالميا، منذ بدء انتاج اللقاحات الشهر الماضي، "الآن وصلنا إلى نحو 4,5 مليون شخص يوميا يتم تطعيمهم، حسب احصاءات الأسبوع الماضي، ما يعكس تسارع توفير اللقاح من جانب الشركات".

وقال المنظري: " لا نزال نشهد توزيعا غير عادل للقاحات الجاري نشرها في جميع أنحاء العالم" وأضاف "سينجح مرفق كوفاكس في توفير اللقاح للدول الفقيرة والتي تعاني بشأن الموارد".