بريطانيا تعيد الميداليات للعسكريين المسرّحين بسبب ميولهم المثلية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن العسكريين السابقين الذين سُرّحوا من الجيش البريطاني بسبب ميولهم أو هويتهم الجنسية سيتمكنون من استعادة الميداليات التي فقدوها.

وقبل تغيير قانوني في العام 2000، كان المثليون والمثليات وثنائيو الميول الجنسية والمتحولون جنسيا ممنوعين من الخدمة في الجيش البريطاني.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أنها "تلتزم تصحيح هذا الخطأ التاريخي" من خلال إقرار "سياسة تتيح لهؤلاء الأشخاص المطالبة باستعادة ميدالياتهم".

وبات يمكن للعسكريين المعنيين أو ذويهم في حال كان هؤلاء متوفين، المطالبة بدرس ملفهم من مجلس الدفاع وطلب الحصول على ميدالية جديدة في حال الموافقة على ملفهم.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر بهذا التغيير الذي سيتيح "معالجة خطأ تاريخي" وإصلاح هذا "الظلم الفادح".

كذلك لقي هذا الإعلان إشادة من جمعية "فايتينغ ويذ برايد" الداعمة لقدامى العسكريين المثليين والتي رأت فيه عودة لقدامى المقاتلين المثليين إلى "العائلة العسكرية حيث سيحظون باعتراف على خدماتهم".

غير أن الجمعية طالبت بتحقيق أكثر تعمقا بشأن "التبعات الطويلة الأمد" لتسريح العسكريين المثليين على صعيد "الصحة والسكن والعمل"، خصوصا لأن كثيرين من هؤلاء "يعيشون حاليا في الفقر".

ويأتي هذا التغيير إثر معركة قضائية خاضها المقاتل السابق في حرب فوكلاند جو أوسالايس الذي نجح العام الماضي في استصدار قرار بإعادة ميداليته التي ألغيت سابقا بعدما أرغم على ترك صفوف البحرية الملكية البريطانية بسبب ميوله الجنسية.