هاريس وماكرون يناقشان هاتفياً أزمتي كورونا والتغيّر المناخي

بحثت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية الإثنين ملفّات عدّة من بينها جائحة كورونا والتغيّر المناخي، في اتصال نادر بين نائب رئيس أمريكي وزعيم أجنبي.

وأصدر مكتب نائبة الرئيس بياناً جاء فيه أنّ هاريس عبّرت عن التزامها "تنشيط التحالف بين ضفتي المحيط الأطلسيّ". وأضاف البيان أنّ "نائب الرئيس هاريس والرئيس ماكرون اتفقا على الحاجة لتعاون وثيق ثنائي ومتعدّد الأطراف لمواجهة كوفيد-19 والتغيّر المناخيّ ولدعم الديمقراطية محليّاً وحول العالم". وتابع أنّهما "ناقشا أيضاً تحدّيات إقليمية عدّة، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا، والحاجة إلى مواجهتها معاً".

وبحسب البيان فإنّ "نائب الرئيس شكرت الرئيس ماكرون على ريادته في مسألة المساواة الجندرية وعلى مساهمة فرنسا في إرسال (وكالة) ناسا الروبوت الجوّال برسيفيرنس إلى المريخ عام 2020".

ويفترض أن يحطّ الروبوت على المريخ الخميس في مهمة بحث رائدة عن علامات حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وأكّدت الحكومة الفرنسية المكالمة الهاتفية ومحتواها كما فصّله بيان مكتب هاريس.

وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفياً في 24 كانون الثاني/يناير، وأفاد تقرير إعلامي بأنهما تناولا يومها إمكانية التوسّط لفضّ النزاع التجاري الطويل بين شركتي بوينغ وإيرباص للصناعات الجويّة.