موديرنا تعد بتسليم المزيد من اللقاحات الشهر المقبل لتعويض النقص في دول الاتحاد الأوروبي

حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإن لقاحات "موديرنا" قد تغطي النقص في تسليم لقاح كوفيد-19 عموما بحلول الشهر المقبل. فيفيان لونيلا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أكدت للصحفيين أن موديرنا أبلغت سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن التأخير في تسليم اللقاحات هذا الشهر ولكن "من المحتمل" أن تعوض الشركة الأمريكية هذا التأخير في مارس-آذار.

أشارت وسائل إعلام اسبانية الثلاثاء إلى أن اسبانيا ستتلقى أقل بقليل من نصف جرعات موديرنا البالغ عددها 400 ألف كانت تنتظرها هذا الأسبوع. وزارة الصحة الاسبانية أكدت لوكالة أسوشييتد برس أنه تم الإعلان عن خفض مماثل في جميع أنحاء أوروبا.

يوصي خبراء منظمة الصحة العالمية بأن يتم أخذ جرعتين من لقاح موديرنا بفارق 28 يوما، لكنهم قالوا إن إعطاء الجرعة الثانية ربما قد يمتد إلى 42 يومًا.

أدى التأخير في تسليم اللقاحات إلى تباطؤ كبير في طرحها في دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة وأثار الأمر انتقادات ضد استراتيجية اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول الأعضاء.

ووقعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستة عقود لأكثر من ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة، ولكن تمت الموافقة على ثلاثة منها فقط حتى الآن.