تركيا تفتح تحقيقا بشأن تغريدة لزعيم اليمين المتطرف الهولندي فيلدرز يصف فيها إردوغان بالإرهابي

أطلق مدعون أتراك الثلاثاء تحقيقا بشأن زعيم اليمين المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز بعد نشره تغريدة كتب فيها كلمة "إرهابي" مرفقة بصورة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ونشر فيلدرز الإثنين صورة لإردوغان ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على خلفية العلم التركي والجانب الأيسر وهو ملتح وبشرته داكنة على خلفية علم تنظيم الدولة الاسلامية بالأسود والأبيض. وكتب كلمة "إرهابي" مع الصورة التي تمت مشاركتها آلاف المرات.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه فتح تحقيقا في "الصورة والإهانة المكتوبة" بحق إردوغان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب الهولندي المناهض للإسلام غضب أنقرة.

وكان إردوغان قد قدم شكوى في تشرين الأول/اكتوبر بعد أن شارك فيلدرز رسما كاريكاتوريا له يرتدي قبعة عثمانية على شكل قنبلة مع فتيل مشتعل على تويتر مرفقة بكلمة "إرهابي".

ورفض فخر الدين ألتون كبير المساعدين الإعلاميين للرئيس التركي تعليقات فيلدرز.

وكتب في تغريدة الثلاثاء "لم يكن لأي كلمة قالها غيرت فيلدرز وفريقه من النازيين الجدد أي معنى. الخطر الحقيقي هو أن الحكومات التي تبدو معتدلة وصناع السياسة الذين يبدون مسؤولين ظاهريا في أوروبا، يبدو أنهم يتفقون معهم".

من جهته نشر ابراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان في وقت متأخر الإثنين صورة لفيلدرز وهو يضغط بقلم على طرف أنفه مرفقة بكلمة "معتوه".

شهدت العلاقات بين تركيا وهولندا توترا وخصوصا بعد منع وزراء أتراك من القيام بحملات في أوساط الأتراك المقيمين في هولندا خلال حملة الاستفتاء على الدستور التركي في 2017.