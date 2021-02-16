أوكرانيٌّ يبلّغ عن ارتكابه جريمة قتل بهدف إزاحة الثلوج من أمام منزله

ذكرت السلطات الأوكرانية أن مواطناً اتصل بالشرطة، يوم السبت الفائت، وأدلى ببلاغ كاذب عن ارتكابه جريمة قتل، على أمل أن يقوم عناصر الشرطة الذين سيهرعون لاعتقاله بإزاحة أكوام الثلوج المتكدّسة على الطريق إلى منزله.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة تشيرنيغوف، يوليا كوفتون، إن الرجل المتصل طلب من الشرطة إحضار كاسحة جليد لأنه "لا يمكن الوصول إلى منزله بسبب تراكم الثلوج في الحي".

وأضافت المتحدثة أن عناصر الشرطة تمكّنوا من الوصول إلى المنزل الكائن في قرية غريبوفا رودنيا في شمال غربي البلاد، باستخدام مركبة مخصصة للمناطق الوعرة، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة حينما دخلوا إلى المنزل وجدوا الضحية المزعومة بخير وبصحة جيدة.

واعترف المشتبه به بإجراء بلاغ كاذب الأمر الذي سيعرضه لغرامة مالية تقدر بـ119 هريفنثيا (3.5 يورو).

وكان السلطات المحلية قد أزاحت الثلوج من طرقات القرية المذكورة، إلا أن الرجل لم يكن راضياً عن العمل، وأعرب عن عزله دفع الشرطة لكي تتكفل بموضوع إزاحة الثلوج من على الطريق الموصل إلى منزله.

يشار إلى أن أوكرانيا شهدت خلال الأيام الأخيرة تساقطاً كثيفاً للثلوج، وقد بلغ ارتفاعها في بعض المناطق أكثر من خمسين سم، مع انخفاض في درجات الحرارة وصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.