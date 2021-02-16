شاهد: النرويج تجلب الثلوج لمواطنيها من عشاق التزلج

النرويجيون، كما يقول المثل، يولدون بزلاجات على أقدامهم. لكن هذا العام مع قلة الثلوج وانتشار الوباء، أصبح الكثيرون في حالة من اليأس، لذلك تجلب لهم السلطات مسارات الثلج إلى وسط مدينة أوسلو.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أفرغت الشاحنات الكبيرة مئات الأمتار المكعبة من الثلج الاصطناعي، التي صنعتها مدافع الثلج على التلال خارج العاصمة، في حدائق المدينة التي لا تزال خضراء.

تم تجهيز الحدائق ويعض الطرق بمسارات من الثلج عبر البلاد، وتحولت إلى أرض العجائب الشتوية لعشاق التزلج من جميع الأعمار: أطفال صغار في رحلات استكشافية مع مجموعات الرعاية النهارية، وكبار السن النشطين، وعمال المكاتب الذين يأخذون استراحة من جدول العمل من المنزل .