بلينكن: واشنطن ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار خلال الشهر الحالي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي بعد العودة عن قرار دونالد الانسحاب من هذه المنظمة.

وأوضح بلينكن خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول كوفيد-19 "يشكل ذلك خطوة أساسية إلى الأمام في احترام التزاماتنا المالية كأعضاء في منظمة الصحة العالمية ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة".

وأضاف "ستعمل الولايات المتحدة كشريك لمواجهة التحديات العالمية. تشكل هذه الجائحة أحد هذه التحديات وتوفر لنا فرصة ليس فقط لتجاوز الأزمة الحالية بل لنصبح أكثر جهوزية وقدرة على المقاومة في المستقبل".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة "ستوفر أيضا دعما ماليا كبيرا" لآلية كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات على أفقر الدول.

وكان دونالد ترامب الذي واجه انتقادات حول إدارته لجائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة أكثر دول العالم لجهة عدد الوفيات، أعلن سحب بلاده من منظمة الصحة العالمية معتبرا أنها منحازة للصين ولم تقم بما يكفي للجم الوباء.

وقد عاد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن فورا عن هذا القرار حتى لو أن إدارته حثت الصين على أن تكون شفافة أكثر مع فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية كان يحقق حول منشأ فيروس كورونا المستجد.

وقال بلينكن "ينبغي على كل الدول توفير كل البيانات ما أن يبدأ وباء بالظهور. ويجب على كل الدول المشاركة في عملية شفافة ومتينة لتجنب وقوع حالات طوارئ صحية والاستجابة لها حتى يستخلص الجميع العبر قدر الإمكان وبأاسرع وقت ممكن".