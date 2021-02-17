شاهد: تحطّم نهر متجمد في أمستردام تحت أقدام متزلجين

رصدت مقاطع فيديو أشخاصاً في هولندا دفعهم حظهم العاثر للتزلج فوق صفيح جليدي رقيق نسبياً في إحدى أقنية أمستردام، فما كان إلا أن أخذ هذا الصفيح الجليدي يتحطم تحت سكك أحذية التزلج تاركاً المتزلجين يعومون بين قطع الجليد وعيونهم ترنو إلى ضفاف القناة المائية، حيث هرع المارة إلى إنقاذهم.

وكانت العاصفة الثلجية التي اجتاحت هولندا الأحد ما قبل الماضي وهبطت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، حوّلت الكثير من الأقنية المائية في البلاد، وخاصة في أمستردام، إلى حلبات لهواة التزلّج على الجليد، لكن السلطات ما لبثت أن حذرت المتزلجين من اتخاذ أعلى درجات الحيطة تحسباً من تكسّر الأسطح الجليدية التي تعلو الأنهر والأقنية المائية.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن التزلج على الجليد سيسمح به إذا تجمدت القنوات للمرة الاولى منذ العام 2019، لكنه نبه مواطنيه إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي ومحاولة عدم السقوط كي لا ينتهي بهم الأمر في المستشفيات المتخمة أصلاً.

وبفعل العاصفة، فقد غطت الثلوج كامل أرجاء هولندا للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، ما أثر على حركة النقل الجوي والبري فيها، وقد خرج كثير من السكان إلى الشوارع والحدائق لممارسة نشاطات على الثلج رغم تدني الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر.