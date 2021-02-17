روسيا تعتقل 19 شخصاً بتهمة التطرف الإسلامي ومصادرة أسلحة ومتفجرات

أعلنت روسيا الأربعاء أن قواتها الأمنية اعتقلت 19 شخصاً يشتبه في أنهم من المتطرفين الإسلاميين خلال عمليات دهم منسقة في شمال القوقاز وشبه جزيرة القرم التي ضمتها، وصادرت أسلحة ومتفجرات بينها حزام ناسف.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن الموقوفين أعضاء في جماعة التكفير والهجرة التي تسعى لإقامة خلافة.

وأكد جهاز الأمن أنهم "إلى جانب نشر دعاية إيديولوجية وتجنيد أتباع جدد، كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريب وهجمات إرهابية في شمال القوقاز".

وخلال عمليات دهم في أربع مناطق من بينها القرم، قال الجهاز وهو وكالة الاستخبارات الداخلية، إنه صادر نسخا من مواد متطرفة ومتفجرات بينها حزام ناسف وأسلحة أوتوماتيكية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الجهاز أنه وجهت للموقوفين تهمة تنظيم أنشطة إرهابية والمشاركة في جماعة إرهابية.

تعلن السلطات الروسية بصورة متكررة عن عمليات للقضاء على خلايا إسلامية مشتبه بها وخصوصاً في جنوب البلاد وجمهورية الشيشان ذات الغالبية المسلمة.

وتتهم منظمات حقوقية رئيس حكومة تلك المنطقة رمضان قديروف الذي يحكم بقبضة من حديد، باستخدام خطر التطرف الإسلامي للقضاء على المعارضة.

وساهمت الحرب الشرسة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد المتمردين الإسلاميين في الشيشان عام 1999، في زيادة شعبية الحاكم القوي للمنطقة.