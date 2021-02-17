أول ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا تصل إلى غزة الأربعاء (هيئة إسرائيلية)

أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق (كوغات) الأربعاء أن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى قطاع غزة المحاصر الأربعاء.

وقالت الوحدة "دخل صباح اليوم عبر معبر بيتونيا ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في قدمتها روسيا (...) لنقلها إلى قطاع غزة بناء على طلب السلطة الفلسطينية وبموافقة المستوى السياسي". وأضافت أن "اللقاحات في طريقها إلى معبر إيريز" الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أكدت الإثنين أن اسرائيل تمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك "تعسفيا". وردت "كوغات" أن "الطلب قيد الفحص وبانتظار موافقة المستوى السياسي".

من جهتها، وصفت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، قرار المنع الإسرائيلي بأنه "جريمة وتمييز عنصري".

وسجل في قطاع غزة حتى صباح الأربعاء نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة، في حين أحصت الضفة الغربية حتى ظهر الثلاثاء نحو 116 ألف إصابة و1403 وفيات.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر الإثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. وكان يفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.

وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها. وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

ونقلت إسرائيل التي بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر حملة التلقيح على أراضيها، إلى الجانب الفلسطيني، ألفي جرعة من لقاح موديرنا من أصل خمسة آلاف وافقت عليها.