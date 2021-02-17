عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسبانيا

شاهد: محتجون يهاجمون مركزا للشرطة في إسبانيا إثر إيقاف مغني راب

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
صدامات بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإسبانية التي اعتقلت مغني الراب بابلو هاسل في برشلونة. 2021/02/16
صدامات بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإسبانية التي اعتقلت مغني الراب بابلو هاسل في برشلونة. 2021/02/16   -   حقوق النشر  إيميليو موريناتي/أ ب
حجم النص Aa Aa

هاجم محتجون مركزا للشرطة في مدينة "فيك" الواقعة في إقليم كاتالونيا الإسباني، بعد اعتقال الشرطة مغني الراب بابلو هاسل في إحدى الجامعات أمس الثلاثاء وسجنه، بتهمة شتم النظام الملكي وتمجيد الإرهاب.

وخرب المحتجون المركز الذي هشموا نوافذه، ورشقوا بالأغراض عناصر الشرطة الذين كان عددهم كبيرا والذين أصيب منهم أربعة بجروح، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص.

ومن المقرر أن يقضي بابلو عقوبة بالسجن مدة تسعة أشهر، وترتبط قضيته بالإعلان المفاجئ للحكومة القاضي بتغيير قانون، يقول البعض إنه يقيد حرية التعبير.