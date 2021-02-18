محكمة جزائرية تحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي بقتل سائح فرنسي

حكمت محكمة في الجزائر العاصمة، الخميس، بإعدام عبد المالك حمزاوي، المتهم الرئيسي في جريمة القتل التي نفذت ضد السائح الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي اختطف ثم قطع رأسه متشددون في 2014.

وكانت المحكمة بدأت اليوم.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس إن المحكمة برّأت المرافقين الخمسة الذين كانوا يرافقون غورديل، والذي كان يعمل كدليل في الجبال، وشخص سادس كانوا ملاحقين بتهمة عدم التبليغ "في الوقت المناسب" عن اختطاف غورديل.

وكانت محاكمة المتهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الذي قطع رأسه مسلحون متطرفون في الجزائر في العام 2014، أرجئت سابقاً إلى 18 شباط/فبراير (اليوم) بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي.

وقالت القاضية رئيسة الجلسة في المحاكمة في الرابع من شباط/فبراير الحالي "نظرا للحالة الصحية للمتهم الرئيسي قررت المحكمة تأجيل القضية الى 18 شباط/فبراير".