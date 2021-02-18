بعد أن أمرت محكمة هولندية برفع حظر التجول.. المشرعون يناقشون قانونا جديدا

يناقش المشرعون في هولندا قانونا جديدا يقضي بإعادة تطبيق قرار حظر التجول الذي أقرته الحكومة لمكافحة وباء كوفيد-19 بعد أن أمر أحد القضاة برفع هذا القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يدعم مجلس النواب في البرلمان الهولندي هذا القانون، وأن يتم طرحه بعد ذلك على مجلس الشيوخ يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي يتوجه فيه محامو الدولة إلى المحكمة لاستئناف القرار القاضي بإلغاء حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة 4:30 صباحًا.

ويبقى قرار حظر التجول، الأول منذ الحرب العالمية الثانية، والذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب وخروج المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، ساري المفعول حتى صدور القرار النهائي.

وقالت محكمة في لاهاي إن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة يجب أن يرفع فورا، معتبرة أن مثل هذا الإجراء الذي تم اتخاذه في الشهر الماضي لا يمكن تطبيقه إلا في حالات الطوارئ القصوى، وتابعت أنه لم يتم إثبات الضرورة الملحة للجوء إلى مثل هذا الإجراء.

وقالت المحكمة إن "قرار حظر التجول يشكل انتهاكا عميقا للحق في حرية التنقل والحياة الخاصة ويحد من ناحية أخرى الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي".

وعلقت المحكمة العليا قرار القاضي بعد استئناف فوري من قبل محامين حكوميين.

وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، فرضت الحكومة الهولندية سلسلة من الإجراءات الاحترازية المشددة لكبح استشراء فيروس كورونا، وكانت هذه الإجراءات الأشد في هولندا منذ بدء الأزمة الصحية.