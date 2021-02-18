إلقاء القبض على إماراتي سرق جملاً ليقدمه هدية لصديقته

أوقفت الشرطة الإماراتية رجلاً بشبهة سرقة جمل حديث الولادة (حُوار) ينحدر من سلالة غالية الثمن، وذلك لكي يقدمه هدية لصديقته في عيد ميلادها، حسب صحيفة إماراتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ووفقاً لصحيفة "ناشيونال المحلية" فقد كان أصحاب الجمل الصغير أبلغوا السلطات عن تعرضه للسرقة في سابق من هذا الشهر، وعلى إثر البلاغ قامت شرطة دبي بعملية بحث وتحرٍ في المنطقة، لكنها لم تعثر على الحُوار، وبعد أيام اتصل رجل إماراتي وأخبر السلطات أن ثمة جمل ضال يتجول في مزرعته.

وتبيّن للشرطة بعد التحقيق أن هذا الرجل كان قد سرق الحُوار الذي هو من سلالة نادرة من الإبل، من أجل تقديمه هدية لصديقته، لكنّه وتحت وطأة الخوف من الوقوع في أيدي العدالة، اتصل بالشرطة وأدلى بمعلومات بروايته المضللة عن عثوره على جمل صغير ضال في مزرعته.

وأشارت صحيفة ناشيونال إلى إن الشرطة أعادت الجمل لأصحابه، وقامت باعتقال المشتبه به بتهمة السرقة، كما وجهت إليه تهمة الإدلاء ببيان كاذب.

يجدر بالذكر أنه قد ولّت الأيام التي كانت فيها الإبل جزءاً رئيساً من الحياة في دبي، إذ أصبحت هذه المدينة عصرية وتبض حياة حضرية جميلة ومترفة، لكن البعض من سكّان الإمارة يواصلون تربية الإبل في مزارعهم من أجل الحصول على الحليب واللحوم الطازجة، كما أن ثمة الكثير من الفعاليات المرتبطة بالإبل في الإمارات، مثل سباق الهجن الذي بات جزءاً من الثقافة الإماراتية.