شاهد: أعلى أرجوحة ملاهي بالعالم في دبي

بإمكان عشاق الألعاب والمغامرات التمتع بلحظات من المتعة خلال ركوب أرجوحة "أورلاندو ستار فلاير" التي يصل ارتفاعها 460 قدماً، أي 140 متراً، وهو نفس ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة، وتتفوق هذه الأرجوحة على الرقم القياسي السابق بمقدار 10 أقدام.

وتمّ الكشف عن "بوليوود سكاي فلاير" هذا الشهر في منتزه "بوليوود باركس دبي"، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً لأطول أرجوحة ملاهي، ما أدى إلى إخراج لعبة "أورلاندو ستار فلاير"، والتي يبلغ ارتفاعها 450 قدماً من الصدارة. وأرجوحة بوليوود سكاي فلاير مصنوعة من 421 طناً من الفولاذ، وقد استغرق بناؤها حوالي سنتين وتطلبت عملية نصبها أربعة أشهر.

أناستازيا، سائحة من ألمانيا قالت عن الركوب في الأرجوحة: "إنه أمر مثير للاهتمام، بإمكاننا رؤية المدينة بأكملها، الأمر ممتع للغاية وأدعو الجميع لعيش التجربة".

وأغلقت "بوليوود باركس دبي" أبوابها أمام الزوار عدة أشهر بسبب أزمة كورونا الصحية، واستأنفت نشاطها الشهر الماضي على أمل تعويض الخسائر التي سجلتها بسبب الجائحة.