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الولايات المتحدة الأمريكية

تعرف على إليزابيث آن.. أول نمس مستنسخ أسود القدمين في الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز
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نمس مستنسخ: علماء يتمكنون من استنساخ أول نوع مهدد بالانقراض في الولايات المتحدة الأمريكية
نمس مستنسخ: علماء يتمكنون من استنساخ أول نوع مهدد بالانقراض في الولايات المتحدة الأمريكية   -   حقوق النشر  AP/U.S. Fish and Wildlife Service
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نجح العلماء باستنساخ نمس أسود القدمين، وهو أول الحيوانات المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة، من خلال استخدام الحمض النووي لحيوان مات منذ أكثر من 30 عامًا.

ولد الحيوان وأطلق عليه اسم إليزابيث آن في منشأة بيطرية في كولورادو في 10 ديسمبر/ كانون الأول وتم الإعلان عن ولادته الخميس.

إليزابيث آن هي نسخة وراثية من نمس يُدعى ويلا توفي في العام 1988 وتم تجميد بقاياه في الأيام الأولى من تطوير تكنولوجيا الحمض النووي.

وتبشر هذه التقنية بوجود فرصة لإنقاذ الأنواع البرية المهددة بالانقراض، خاصة بعد استنساخ علماء في تكساس الأمريكية في الصيف الماضي حصان بري نادر من فصيلة "برزوالسكي" المهددة بالانقراض.

وشركة "فياجن" للحيوانات المستنسخة ومقرها تكساس من قامت سابقا باستنساخ الخيول والكلاب والقطط الأليفة، هي من أتمت هذه العملية.

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المصادر الإضافية • أ ب