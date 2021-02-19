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فرنسا

شاهد: متعة "غريبة" في تحطيم السيارات القديمة

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بقلم:  Adel Dellal
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هواة تحطيم السيارات البشعة
هواة تحطيم السيارات البشعة   -   حقوق النشر  AFP
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أعرب البعض عن سعادتهم عند تحطيم سيارات توينغو وبوجو 106 ومختلف السيارات الأخرى التي تعتبر أنها ملوثة للبيئة وذلك في تحدّ شهد مشاركة عدد كبير من هواة المغامرة. الهدف من المبادرة هو السياقة بتهور وإجراء مناورات خطيرة لتحطيم أكبر عدد من السيارات.

وأشار سيلفان ليفي: إلى أن"الكثير من الناس يستمعون فقط إلى ما يقال لهم في وسائل الإعلام بأن السيارة تلوث والسيارة تصدر الضوضاء وأنها خطيرة، هذا ليس صحيحًا، وفي الواقع، لا تزال السيارة هي من تمنحنا كل الحرية.

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