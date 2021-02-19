شاهد: متعة "غريبة" في تحطيم السيارات القديمة

أعرب البعض عن سعادتهم عند تحطيم سيارات توينغو وبوجو 106 ومختلف السيارات الأخرى التي تعتبر أنها ملوثة للبيئة وذلك في تحدّ شهد مشاركة عدد كبير من هواة المغامرة. الهدف من المبادرة هو السياقة بتهور وإجراء مناورات خطيرة لتحطيم أكبر عدد من السيارات.

وأشار سيلفان ليفي: إلى أن"الكثير من الناس يستمعون فقط إلى ما يقال لهم في وسائل الإعلام بأن السيارة تلوث والسيارة تصدر الضوضاء وأنها خطيرة، هذا ليس صحيحًا، وفي الواقع، لا تزال السيارة هي من تمنحنا كل الحرية.

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