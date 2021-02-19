شاهد : بركان جبل إتنا الإيطالي يواصل نثر الحمم البركانية والرماد

استمر ثوران بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية بإيطاليا، البركان الأكثر نشاطاً في أوروبا، نثر الحمم والرماد والأحجار البركانية يوم الخميس.

أدى الثوران، الذي تميز بعروض مذهلة من الحمم المتدفقة، إلى الإغلاق المؤقت لمطار كاتانيا في صقلية، وهو حدث متكرر عندما يكون إتنا في مرحلة نشطة.

وتم تأمين المناطق المحيطة بالحفرة يوم الثلاثاء لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.