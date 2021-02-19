توقيف رجل في دبي يشتبه بقيادته شبكة تجارة مخدرات كبيرة في مرسيليا الفرنسية

أعلن مكتب النائب العام في مرسيليا، جنوبي فرنسا عن توقيف رجل أربعيني في دبي مساء الخميس يشتبه في أنه يدير من الخارج حيث يعيش عمليات اتجار بالمخدرات في المدينة الفرنسية.

وأوضح المكتب، أن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق حكيم بوربوح بتهمة "تهريب المخدرات دوليا".

وقالت النائبة العامة في مرسيليا دومينيك لورنز لوكالة فرانس برس، إن العملية نتاج "تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات العربية المتحدة".

ووفقاً لصحيفة "لابروفانس" اليومية الإقليمية، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعيد مقتل شقيقه مهدي عام 2014.

وانتقل إلى دبي قبل بضعة أشهر بعد إقامته في المغرب. وكان شقيقه قد قتل بسلاح كلاشنيكوف في نيسان/ابريل 2014 بعيد خروجه من السجن.

ورأى المحققون حينها، أنّ جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة وعائلة رماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.