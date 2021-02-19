بسبب الجائحة.. تراجع كبير في الزيجات والطلاقات في إيطاليا

أدت الجائحة إلى تراجع كبير في عدد الزيجات والطلاقات في إيطاليا العام الماضي، في تعزيز لمنحى متواصل منذ سنوات، وفق أرقام موقتة نشرها المعهد الوطني للإحصاءات الخميس.

وخلال الربع الأول من العام 2020 والذي طاولته جزئيا جائحة كوفيد-19، تراجعت الزيجات بنسبة 20 % تقريبا مقارنة مع الربع نفسه في 2019، فيما سجلت دعاوى الهجر والطلاق تراجعاً بين 11 % و20 %، وفق المعهد.

وخلال الربع الثاني من العام 2020 الذي طُبع بتفشي فيروس كورونا والقيود المتصلة به بينها تدابير إغلاق عام استمرت حوالى شهرين، حصل تراجع كبير بنسبة 80 % في الزيجات وبنسبة تقرب من 60 % لبعض أنواع الانفصال والطلاق بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام السابق، وفق هذه الأرقام الموقتة.

وبذلك تواصل منحى كان يسجل قبل بدء الجائحة، إذ بات الإيطاليون أقل ميلا إلى الزواج في السنوات الأخيرة، كما أن متوسط أعمار المقبلين على الزواج آخذ في الارتفاع.

وعقد 184088 زواجاً في إيطاليا سنة 2019، بانخفاض نسبته 6 % خلال عام، في مقابل 246613 سنة 2008، أي بانخفاض يقرب من 25 % خلال هذه الفترة، بحسب المعهد الإيطالي.

ويسجل معدل أعمار المتزوجين الجدد ازدياداً مطرداً وفق المعهد، إذ ارتفع من 32,1 سنة للرجال في 2008 إلى 33,7 سنة في 2018 و33,9 سنة في 2019. والظاهرة عينها تُسجل لدى النساء إذ ارتفع معدل أعمارهنّ من 29,4 سنة في 2008 إلى 31,5 سنة في 2018 و31,7 سنة في 2019.

كذلك تسجل حالات الطلاق تراجعاً، من 88458 في 2018 إلى 85349 في 2019.