شاهد: أرجنتينيات يمثلن دور القتيلات اعتراضاً على جرائم قتل النساء المتزايدة

وضعت نحو عشر نساء أنفسهن عاريات في أكياس بلاستيكية، وطالبن بتحقيق العدالة في جريمة قتل هزت البلاد، كانت ضحيتها شابة اسمها أورسولا، 18 عاماً، وأثارت غضباً واسعاً في الأرجنتين.
وكانت الشابة قتلت على يد شريكها السابق، ولم تتلق، بحسب ناشطين ومحامين، دعماً وحماية كافيين من الشرطة، على الرغم من أنها رفعت عدة شكاوى للأجهزة الأمنية.
وارتفعت جرائم قتل النساء في الأرجنتين في العام 2020 إذ بلغت أعلى معدل لها خلال 10 أعوام.
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