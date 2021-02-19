شاهد: الاحتفالات بيوم "الرماد" تعم غويانا الفرنسية

خرج العشرات من المواطنين في غويانا الفرنسية إلى الشوارع للاحتفال بـ "أربعاء الرماد"، وهو أول أيام الصوم عند المسيحيين والذي يستمر لمدة خمسين يومًا، وجرت العادة أن يضع الكثير من المسيحيين الرماد بشكل صليب على جبهتهم.
في نهاية ديسمبر/ كانون الأول حظرت الجهات المعنية في الإقليم الأوروبي في أمريكا الجنوبية الاحتفالات في خطوة تهدف لمكافحة فيروس كورونا، ومع تحسن الوضع الصحي سمحت الحكومة بعودة الكرنفال إلا أن المواطنين لم يلتزموا بالاجراءات الوقائية المطلوبة من ارتداء الأقنعة الواقية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.
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