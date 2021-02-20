روسيا تعلن عن تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا

أعلنت موسكو السبت أنها سجلت لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا ووعدت بتوفيره لمواطنيها بحلول آذار/مارس.، وكانت روسيا أول دولة تسجل لقاحا مضادا لكوفيد-19 في آب/أغسطس وقبل الانتهاء من التجارب السريرية، وحصل اللقاح سبوتنيك-في على الترخيص في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي تم بثه على التلفزيون الرسمي "اليوم نعلن عن لقاح ثالث، هو كوفيفاك، تم تسجيله"، مضيفاً أنه "في منتصف آذار/مارس، ستوزع أول 120 ألف جرعة بين المدنيين".

وكانت فاعلية اللقاح سبوتنيك-في قوبلت في البداية بتشكيك قبل أن تؤكدها مجلة ذا لانسيت الطبية في وقت سابق هذا الشهر.

واعتمدت موسكو على نشر اللقاح على مستوى البلاد للحد من تداعيات موجة ثانية من الإصابات التي اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي، لكن أرقام الوفيات التي نشرت مؤخرا أظهرت أن المعدل لا يزال من الأعلى في العالم.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في تشرين الأول/أكتوبر أن السلطات سجلت ثاني لقاح هو إيبيفاكرونا، والذي قال مسؤولو الصحة إنه سيدخل هذا الشهر مرحلة الانتاج بكميات ضخمة.

وقال ميشوستين السبت إن روسيا أنتجت عشرة ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك، و80 ألفا من إيبيفاكرونا الذي طورته مختبرات فكتور السيبيرية.

ولدى الإعلان عن اللقاح الثالث السبت قال رئيس الوزراء "روسيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي لديها ثلاثة لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد".

وتم انتاج اللقاح كوفيفاك في مركز شوماكوف الحكومي ومقره موسكو بطريقة تطوير مختلفة عن سبوتنيك وإيبيفاكورونا، تستخدم فيروسا غير فعال، ومن المتوقع أن يجتاز اللقاح مرحلة التجارب السريرية الأخيرة مع 3 آلاف مشارك في آذار/مارس، ويوصى به حتى الآن للأشخاص دون 60 عاما.