روسيا ترصد أول عدوى بسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر

أعلنت روسيا السبت أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر وأبلغوا منظمة الصحة العالمية "بهذا الاكتشاف المهم".

وقالت آنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة الروسية "روسبوتريبنادزور" في تصريحات بثها التلفزيون "تم إرسال المعلومات حول أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور +اتش5ان8+ في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية".

وهذه السلالة الشديدة العدوى تقتل الطيور لكن لم ترد معلومات من قبل عن انتقالها إلى البشر.

وقالت بوبوفا إن العلماء في مختبر فكتور الروسي، عزلوا المادة الجينية للسلالة لدى سبعة عمال في مزرعة دواجن بجنوب روسيا، حيث رصدت بؤرة بين الطيور في كانون الأول/ديسمبر.

ونفت أي تداعيات صحية خطيرة على العمال.

وأشادت بوبوفا "بالاكتشاف العلمي المهم" وقالت إن "الوقت سيظهر" ما إذا كان الفيروس قادر على مزيد من التحور.

وقالت إن "اكتشاف هذه الطفرات في وقت لم يكتسب الفيروس القدرة على الانتقال بين البشر يمنحنا جميعا، العالم بأسره، الوقت للاستعداد لمتحورات محتملة والاستجابة بطريقة ملائمة وسريعة".

و معهد فكتور لعلوم الفيروسات ومركز التكنولوجيا الحيوية الواقع في كولتسوفو على أطراف مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية، قام بتطوير أحد اللقاحات الروسية العديدة المضادة لفيروس كورونا المستجد.

في الحقبة السوفيتية أجرى المختبر البالغ السرية أبحاثا حوا الاسلحة البيولوجية ولا يزال يحتفظ بفيروسات من ايبولا إلى الجدري.