شاهد: الأب مارتن.. متطوع يعمل بدوام كامل لمساعدة مرضى كوفيد-19 في سلوفاكيا

يساعد الأب مارتن ميسكوف (32 عاماً) الطاقم الطبي في مستشفى نوافذه محطمة، ويقع في منطقة فقيرة من الدولة الشرقية، سلوفاكيا، التي سجلت فيها أعلى نسب وفيات جراء وباء كوفيد-19.

ويلبس الكاهن رداء واقياً كتب عليه اسمه بالأحمر، وقناعاً، وكل المطلوب، وهو يساعد في إطعام ونقل وتنظيف المرضى، ويصلي معهم، وأحياناً، يمازحهم مطلقاً النكات الطريفة.

ومارتن ليس وحيداً، إذ أنه تطوع مع العشرات من رجال الإكليروس الآخرين في شرق سلوفاكيا، منذ بداية كانون الثاني/يناير، من أجل مساعدة المستشفيات، عملياً، ولكن أيضاً روحانياً، كما يقول.

وتقول إيفا، إحدى المريضات التي أدخلت المستشفى في مدينة بريسوف، وتبلغ من العمر 66 عاماً إن رجال الدين يجعلون من أيام المرضى أياماً "أهنأ" إلى حدّ ما.

ويقول ميسكوف إن خلال دوام عمله الذي يمتد على ثماني ساعات، يرى الموت بشكل روتيني. ويضيف قائلاً "مشاهدة الناس تنازع أمر صعب، ولكنه يثبتني على إيماني ويشجعني".

ويبلغ عدد سكان سلوفاكيا نحو 5.4 ملايين نسمة، وسجلت أعلى معدل للوفيات في العالم، إذ بلغ 24 وفاة لكل 100 ألف شخص، أمام البرتغال التي سجلت 22 وفاة وجمهورية التشيك بـ18 وفاة.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في سلوفاكيا منذ بدء انتشار الوباء 6.350 بينما يقبع في المستشفيات نحو 3900 شخص، بحسب ما تشير إليه أرقام نشرتها وزارة الصحة.