شاهد: دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية في ظل إدارة بايدن

العشرات من طالبي اللجوء عبروا الحدود الأميركية، في إطار إصلاحات في مجال الهجرة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما لا يزال الآلاف ينتظرون في المكسيك على أمل اللحاق بهم، وقد اجتازت المجموعة الحدود في حافلة من مدينة تيخوانا برفقة ممثلين للمفوضية العليا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

نيللي ماريبل كابريرا، مهاجرة تنتظر العبور إلى الولايات المتحدة، تقول: "أنا متحمسة للغاية، لأنه الرئيس (الأمريكي) الجديد أعطى الأمر بفتح بوابات العبور".