شاهد: دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية في ظل إدارة بايدن

العشرات من طالبي اللجوء عبروا الحدود الأميركية، في إطار إصلاحات في مجال الهجرة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما لا يزال الآلاف ينتظرون في المكسيك على أمل اللحاق بهم، وقد اجتازت المجموعة الحدود في حافلة من مدينة تيخوانا برفقة ممثلين للمفوضية العليا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
نيللي ماريبل كابريرا، مهاجرة تنتظر العبور إلى الولايات المتحدة، تقول: "أنا متحمسة للغاية، لأنه الرئيس (الأمريكي) الجديد أعطى الأمر بفتح بوابات العبور".
No Comment المزيد من
شاهد: مظاهراتٌ في أستراليا تندد باللقاح ضد "كورونا"
شاهد: نفوق عشرات الحيتان قبالة سواحل جزيرة إندونيسية
شاهد: سقوط أول ضحية في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: الروبوت الجوال "برسفيرنس" على سطح المريخ
شاهد : بركان جبل إتنا الإيطالي يواصل نثر الحمم البركانية والرماد
شاهد: إِنقاذ آلاف السلاحف البحرية التي هاجمها البرد قبالة سواحل تكساس
شاهد: أرجنتينيات يمثلن دور القتيلات اعتراضاً على جرائم قتل النساء المتزايدة
فيديو: موجة ثلوج قطبية تجتاح تكساس الأميركية
شاهد: الاحتفالات بيوم "الرماد" تعم غويانا الفرنسية
شاهد: العلماء والسكان الأصليون في كولومبيا صفًا واحدا لحماية حيوان الكوندور
شاهد: عاصفة ثلجية في تركيا تحاصر مئات المركبات
شاهد: الثلوج تتساقط بكثافة وتُغطي وسط العاصمة اليونانية أثينا
شاهد: احتجاجات "موسيقية" و"راقصة" في شوارع ميانمار ضد الانقلاب العسكري
شاهد: تواصل الاحتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب العسكري
شاهد: رهبان ثورة الزعفران يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في ميانمار