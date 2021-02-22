تسوية قضية اتهام الممثل الأمريكي جيمس فرانكو بالتحرش الجنسي

توصل الممثل الأمريكي جيمس فرانكو إلى تسوية لقضية اتهمته فيها سيدتان بالتحرش وسوء السلوك الجنسي.

وطبقاً للتسوية، تخلت كل من سارة تيذر-كابلان وتوني غال عن اتهاماتهما لفارنكو بالتحرش الجنسي بهما وبطالبات أخريات خلال تدريسه لهن بمدرسته لتعليم التمثيل في لوس أنجلس.

وزعمت السيدتان في 2019 أن فرانكو "حاول إنشاء خط إمداد من الشابات اللائي تعرضن لاستغلاله الجنسي الشخصي والمهني باسم التعليم".

كذلك اتهمتا السيدتنا فرانكو بدفع الطالبات للمشاركة في مشاهد جنسية و"ربط فرصة" حصولهن على أدوار في أفلامه بمدى انصياعهن لمحاولاته تلك.

وكان فرانكو قد نفى تلك الاتهامات وقال إنها "غير دقيقة".

وأنشأ فرانكو، الحائز على جائزة غولدن غلوب عام 2018، مدرسته لتعليم التمثيل "ستوديو 4" عام 2014 قبل أن ينهى نشاطها بعد ذلك بثلاثة أعوام.

ومن المنتظر أن يتم تقديم التسوية لموافقة المحكمة عليها بشكل رسمي يوم 15 مارس – آذار القادم.