إطلاق صواريخ في اتجاه السفارة الأميركية في بغداد

أفادت وكالة فرانس برس أن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت، اليوم، الإثنين، السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن إحدى القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان في أحياء سكنية مجاورة.

وأشار وكالة أسوشييد برس الأميركية إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في المنطقة الخضراء، نقلاً عن بيان نشره الجيش العراقي. وقال ضابطان أمنيان للوكالة، بدون الكشف عن اسمهما، إن السفارة كانت "الموقع المستهدف" من الهجوم.

وأشار بيان الجيش إلى أنه سجلت "أضرار مادية خفيفة في إحدى الملكيات، إضافة إلى تضرر سيارة كانت متوقفة في موقع الهجوم، ولم تسجل إصابات في الأرواح".

والهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي. فالثلاثاء الماضي قتل متعاقد يعمل لصالح التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أربيل.

والسبت جرح عاملون في محطة عسكرية في محافظة صلاح الدين.

وكانت السفارة الأميركية في بغداد عرضة لهجمات متكررة خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ولكنها هدأت قليلاً مع وصول جو بايدن إلى البيت الأييض في أواخر كانون الثاني/يناير.