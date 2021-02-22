هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تأمر يونايتد إيرلاينز بتعليق عمل طائرات بوينغ 777

بعد تعرض إحدى طائراتها لعطل أدى لهبوط اضطراري فوق دنفر في الولايات المتحدة السبت، أمرت هيئة الطيران الفيدرالي شركة يونايتد إيرلاينز بالقيام بحملة تفتيش مكثفة على طائرات بوينغ 777 المزودة بنوع المحرك الذي تسبب بالحادث.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها ستقوم بإخراج تلك الطائرات مؤقتًا من الخدمة، تزامناً مع توصية بوينغ بوقف هذه الطائرات عن العمل حتى تضع إدارة الطيران الفيدرالية نظام تفتيش محدد.

من جهتها قالت شركة برات آند ويتني، الشركة المصنعة للمحرك الذي شهد العطل، إنها سترسل فريقًا للعمل مع المحققين، وفي الوقت نفسه ستعمل على التنسيق مع شركات الطيران والهيئات التنظيمية.

ما الذي حصل يوم السبت؟

اضطرت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 328 إلى الهبوط اضطراريا في مطار دنفر الدولي بعد أن انفجر محركها الأيمن من طراز برات آند ويتني Pratt & Whitney PW4000 بعد إقلاعها مباشرة، وهوت أجزاء المحرك التالف على أحياء في الضواحي.

وفقاً للسلطات فإن الطائرة التي كان على متنها 231 راكبا و 10 من أفراد الطاقم هبطت بسلام ولم تسجل إصابات بين الركاب أو الطاقم، كما لم تسجل إصابات على الأرض.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر المحرك مشتعلاً أثناء تحليق الطائرة. وأظهرت صور أخذت من الفيديو، الذي صوره أحد الركاب، شفرة مروحة مكسورة في المحرك.

نتائج أولية وإجراءات فورية

إدارة الطيران الفيدرالية قالت في بيان الأحد على لسان مديرها ستيف ديكسون، إن المفتشين خلصوا إلى ضرورة زيادة فترة فحص شفرات المروحة المجوفة الفريدة في هذا الطراز من المحرك، والتي تستخدم فقط على طائرات بوينغ 777، وخلص المفتشون إلى هذه النتائج بناء على مراجعة أولية لبيانات السلامة.

بدورها بوينغ أعلنت تأييدها قرارات إدارة الطيران الفيدرالية و مكتب الطيران المدني الياباني (بسبب حادثة أخرى) بتعليق عمليات جميع الطائرات 777 التي تعمل بمحركات برات آند ويتني 4000-112، وأضافت أن هناك 69 محركًا من هذا الطراز في الخدمة و 59 محركًا آخر قيد التخزين.

أما المجلس الوطني لسلامة النقل فقال إن اثنين من شفرات مروحة المحرك مكسورة وبقية ريش المروحة "أظهرت أضرارًا"، لكنه حذر من أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية وقوع الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن يونايتد هي شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي لديها محرك من طراز برات آند ويتني PW4000 في أسطولها. وتقول يونايتد إن لديها حاليًا 24 طائرة من طراز 777 في الخدمة، وتؤكد أنها ستعمل عن كثب مع إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل "لتحديد أي خطوات إضافية مطلوبة لضمان تلبية هذه الطائرات لمعايير السلامة الصارمة الخاصة بنا ويمكنها العودة إلى الخدمة."

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة نُقل إلى مختبره في واشنطن لتنزيل البيانات وتحليلها.

من الممكن أن تستغرق تحقيقات المجلس الوطني لسلامة النقل نحو عام أو أكثر، إلا أنه في الحوادث الكبرى يفرج عن بعض المعلومات خلال فترة التحقيق.

قرار مشابه في اليابان

قررت شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة All Nippon Airways إيقاف تشغيل 32 طائرة مجهزة بمحرك من طراز برات آند ويتني PW4000، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيكي Nikkei المالية.

وذكرت نيكي أن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أمرت أيضًا بإخراج الطائرات من الخدمة، وقالت الوزارة إن محركًا من نفس عائلة PW4000 عانى من مشاكل غير محددة على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية JAL 777 التي كانت متجهة إلى هانيدا من ناها في 4 كانون الأول/ديسمبر.

وطالبت الوزارة بعمليات تفتيش أكثر صرامة.