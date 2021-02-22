شاهد: ألف رجلِ ثلج لجمع تكاليف عمل جراحي لقلب طفل صغير في بولندا

بالقرب من بحيرة متجمّدة شرقي بولندا، تجمّع عشرات الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع لبناء ألف رجل ثلج ضمن فعّالية الهدف منها جمع تبرعات مالية لطفل مريض.
ويأمل منظمو الفعالية في قرية كيريسن أن يتمكنوا من جميع مبلغ مالياً يساهم يساعد في تكاليف علاج الطفل بارتيك بويارزنسكي البالغ من العمر 21 شهراً ويعاني من مشكلة خطيرة في القلب لا يمكن إجراء جراحة لها إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى أهالي القرية إلى جمع أكثر من 150 ألف يورو للعملية المقرر إجراؤها في الثاني من شهر نيسان/أبريل المقبل.
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