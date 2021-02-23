9 قتلى و4 مفقودين على الأقل في غرق مركب في بحيرة بالإسكندرية في مصر

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، بعد غرق مركب كانت تستقله أسرة مصرية للتنزه في بحيرة مريوط بغرب الإسكندرية في شمال مصر، وفق ما قالت الثلاثاء مصادر طبية وأمنية.

وأوضحت المصادر أنه "تم انتشال تسع جثث حتى الآن ومازال البحث جاريا عن أربعة أو خمسة مفقودين"، بعد غرق المركب مساء الإثنين.

وأفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية الثلاثاء، بأن "مركبا كان يقل 19 شخصا من عائلة واحدة، قد غرق مساء أمس الإثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط".

ونقل الموقع عن محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن "الحادث نتج عنه حتى الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجارٍ البحث عن مفقودين".

ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب.