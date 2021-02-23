هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى 15 آذار/مارس

أعلنت الحكومة الهولندية الثلاثاء تمديد حظر التجول إلى 15 آذار/مارس في إجراء يهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا سبق وتسبب بأعمال شغب عنيفة لدى دخوله حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير.

وستبلغ الحكومة في الثامن من آذار/مارس ما إذا كانت ستمدد حظر التجول مجدداً إلى ما بعد 15 آذار/مارس الذي يصادف اليوم الأول من الانتخابات التشريعية على ما قال رئيس الوزراء مارك روته خلال مؤتمر صحافي.

ويفرض حظر التجول من الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) إلى الرابعة والنصف صباحاً، وهو الأول في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية وسبق أن مدد مرة أولى إلى الثاني من آذار/مارس.

وأوضح روته "حتى الآن لا نزال في مرحلة صعبة للغاية" مضيفاً أن "لا مفر" من الموجة الثالثة بحسب الخبراء. إلا أن الحكومة أعلنت تخفيفاً طفيفاً لبعض التدابير المعتمدة مع إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر. لكن إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم لا يزال متواصلاً. وسيعاد فتح المتاجر غير الأساسية المغلقة أصلا لكن بناء على موعد مع عدد محدد من الزبائن.

وتُراقب الحكومة التي استقالت في منتصف كانون الثاني/يناير بسبب فضيحة حول مخصصات عائلية وتقوم بتصريف الأعمال، عن كثب لإدارتها لجائحة كوفيد-19 مع اقتراب موعد الانتحابات.

وستجرى الانتخابات هذه السنة على ثلاثة أيام حتى 17 آذار/مارس من أجل تخفيف المخاطر الصحية. وكان فرض حظر التجول أدى إلى أعمال عنف خطرة استمرت ثلاثة أيام في مناطق مختلفة من البلاد وهي الأسوأ التي تشهدها هولندا منذ عقود عدة ما أدى إلى توقيف أكثر من 400 شخص.