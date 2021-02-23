ماذا تقول هذه البيانات الإنجليزية عن احتمال الإصابة بكورونا بعد تلقي جرعة من لقاح فايزر؟

أعلن مسؤولون في وكالة الصحة العامة الإنجليزية الإثنين أن تلقي جرعة واحدة من لقاح شركة فايزر – بيونتك المضاد لكوفيد-19 قلل من فرص الإصابة بالفيروس بين العاملين بالقطاع الصحي بنسبة 70%.

وأعلن المسؤولون عن تلك النسب بالاعتماد على بيانات بريطانية.

وأظهرت البيانات التي قامت الوكالة بتحليلها أن جرعة واحدة من اللقاح قدمت مسويات عالية من الحماية ضد العدوى والأمراض المصحوبة بها مما سيؤدي إلى خفض الوفيات والحالات التي تقتضي العلاج بالمستشفيات بين كبار السن من متلقي جرعة اللقاح بنسبة 75%.

وقالت سوزان هوبكنز، مديرة الاستجابة الاستراتيجية في الوكالة، في إفادة إعلامية: "نرى حقاً تأثيراً قوياً في الحد من أي عدوى سواء العدوى بأعراض أو بدون أعراض".

ووصفت ماري رامزي، رئيسة قسم التحسين في الوكالة، البيانات بأنها "دليل قوي على أن لقاح فايزر يمنع الإصابة بالعدوى ويحمي الحالات من الوفاة". وقالت: "يجب أن تكون هذه النتائج الأولية مشجعة للغاية".

وتأتي البيانات وسط إجراء القطاع دراسة لحالات المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح سواء بين العاملين في القطاع الصحي أو كبار السن فوق 80 عاماً. وقال القطاع في بيان إن النتائج الأولية تُظهر أن تلقي المسنين للجرعة الثانية سيزيد من حمايتهم ضد الفيروس بنسبة 85%.

وأكد البيان أن لقاح فايزر يمحي متلقيه من السلالات المتحورة من الفيروس كما أدى إلى أكبر انخفاض للوفيات منذ منتصف يناير – كانون الثاني.