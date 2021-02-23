قطر تعتذر عن المشاركة في بطولة كوبا أميركا في كرة القدم

اعتذرت قطر عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا في كرة القدم المقررة بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين، لتعارض جدول مبارياتها مع التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 المؤجلة بسبب فيروس كورونا.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الثانية مع منتخبات كولومبيا، الذي يمثل الدولة المستضيفة، والبرازيل و بيرو وفنزويلا وأخيراً الإكوادور.

والنسخة الحالية للبطولة كانت من المقرر أن تقام صيف العام الماضي إلا أُجِّلت إلى صيف العام الحالي بسبب الوباء.

وأوضح الاتحاد القطري في البيان أن القرار اتخذ على ضوء قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في (حزيران) يونيو 2021.

ويتعارض موعد التصفيات مع جدول مباريات المنتخب القطري في كوبا أميركا.