ألمانيتان تقاطعان دورة لكرة الطائرة الشاطئية في قطر بسبب حظر البيكيني والاتحاد القطري ينفي

قالت نجمتا الكرة الطائرة الشاطئية الألمانيتان كارلا بورغر ويوليا سوده إنهما ستقاطعان دورة دولية تستضيفها قطر، لأنها تمنع اللاعبات من ارتداء البيكيني في الملاعب، لكن الاتحاد القطري للكرة الطائرة نفى مزاعمهما.

وقال الاتحاد القطري في بيان: "يلتزم الاتحاد القطري للكرة الطائرة بضمان أن يشعر جميع الرياضيين بالترحيب والراحة، في الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الشهر المقبل في الدوحة. لقد قمنا بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة واستعددنا للحدث بما يتماشى مع ميثاق السلوك الخاص بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة".

"الرياضيون أحرار"

وأضاف الاتحاد في البيان: "نود أن نوضح أننا لا نطالب بأي شيء يجب أن ترتديه الرياضيات في هذا الحدث. نحترم تماما ميثاق السلوك الخاص بالاتحاد الدولي لكرة الطائرة، وقد أظهرنا ذلك في العديد من الأحداث في قطر في الماضي، بما في ذلك الألعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، حيث كان الرياضيون أحرارا في التنافس بالزي الرسمي الدولي كما هو الحال في البلدان الأخرى".

وتابع : "نتطلع بشدة إلى الترحيب ببعض أفضل الرياضيات في العالم في الدوحة، للمشاركة في هذه المسابقة المرموقة ونظهر كيف تظل قطر، خلال هذه الأوقات الصعبة، قادرة على استضافة أحداث رياضية آمنة".

وتستضيف العاصمة الدوحة الجولة المقبلة من دورات الاتحاد الدولي في آذار/مارس، لكن قواعد صارمة متعلقة بالملابس دفعت حاملتي فضية بطولة العالم إلى تجنب المشاركة في الحدث.

وكانت بورغر قالت لاذاعة دويتشلاندفونك مساء الأحد: "نحن هناك لنقوم بعملنا، لكننا نُمنع من ارتداء ملابس العمل". وتابعت بورغر: "هذه الدولة الوحيدة حقا والدورة الوحيدة حيث تخبرنا الحكومة كيف يجب أن نقوم بعملنا. نحن ننتقد ذلك".

وطُلب من اللاعبات ارتداء قمصان وسراويل طويلة بدلا من لباس السباحة الاعتيادي في بطولات السيدات، وهي قاعدة شرح الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية بأنها جاءت "احتراما لثقافة وتقاليد البلد المضيف".

البكيني حاضر في ألعاب 2019

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف الدوحة نسخة السيدات، بعد استقبالها منافسات الرجال لسبع سنوات، علما بأنها سمحت بارتداء المشاركات البيكيني في الألعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك".

وعبّرت بورغر وسوده لصحيفة "شبيغل" نهاية الأسبوع الماضي عدم التزامهما بقواعد السلطات القطرية، بعد حصولهما على دعم الاتحاد الألماني للكرة الطائرة.

وقالت بورغر إنها ستكون سعيدة "للتكيّف مع أي بلد"، لكن درجة الحرارة المرتفعة في الدوحة تعني أن البيكيني كان ضروريا. وأشارت زميلتها سوده الى أن قطر سبق لها أن استثنت عداءات ألعاب القوى في بطولة العالم التي استضافتها عام 2019.

ورغم أن طقس آذار/مارس يكون باردا مقارنة مع الصيف الخليجي الحار، إلا أن درجة الحرارة تناهز الثلاثين مئوية في تلك الفترة. وشككت بورغر باستضافة الدوحة للحدث قائلة: "نتساءل عما إذا كان ضروريا إقامة البطولة هناك".

واستضافت قطر عددا من الأحداث الرياضية العالمية في السنوات الأخيرة، فيما كانت المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان والطقس الحار محطّ جدل. وأرهقت الحرارة المرتفعة المشاركين في مونديال القوى 2019، فيما كانت ممارسات تمييزية للعمال الأجانب موضوع تدقيق شديد، قبل استضافة مونديال 2022 في كرة القدم