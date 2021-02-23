تظاهر عاملون في قطاع الزراعة وتربية الماشية ولحّامون في مدينة ليون الفرنسية، الإثنين، اعتراضاً على مشروع للبلدية يقتضي بتقديم وجبات للتلاميذ في المدارس من دون لحوم، إنما فقط مع الأسماك والبيض، ابتداء من الثاني والعشرين من شباط/فبراير. ورغم أن القرار الذي اتخذته البلدية التي يرأسها غريغوري دوسيه، من حزب الخضر، قرار محلي، إلا أن صداه تردد في فرنسا بشكل عام. وشكل موضوع استهلاك اللحوم، الذي يتشعب إلى مهن وقطاعات عدة، مادة مثيرة للجدل في الأيام الأخيرة، حتى أنّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف الخطوة بـ"الأيديولوجية الفاضحة"..
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