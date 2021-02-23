[فيديو] ثوران بركان إتنا الرهيب

قذف بركان إتنا الحمم على جزيرة صقلية الإيطالية طوال ليل الإثنين-الثلاثاء.

وبدأت ثوران البركان، الإثنين، وفوراً ظهر عمود ضخم من الدخان ارتفع لعدة كيلومترات فوق الفوهة، وفقاً لمرصد إتنا في المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلوم البراكين في إيطاليا.

بعد الانفجارات المتتالية، تدفقت الحمم على جانبي البركان نحو الجنوب الغربي، في مشهد وصفه مراقبون بـ"الرهيب".

وبعد منتصف الليل بقليل، خفّ ثوران البركان قليلاً وتضاءلت كميات الحمم المقذوفة فجأة، لكن خطين سائلين منها استمرا بالسيلان. وهذه هي خامس مرة يثور فيها البركان خلال عشرة أيام.