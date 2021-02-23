فيديو: إجلاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكارتا جراء الفيضانات

وسط اجتياح فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة، تم إجلاء أكثرمن أربعة آلاف ساكن في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكارتا، إثر انهيار جسر فوق نهر سيتاروم، حيث غرقت آلاف المنازل والمتاجر في مياه تراوح عمقها بين متر ومترين ونصف.

وتضرر جراء الفيضان أكثر من 28 ألف ساكن في أربع قرى من منطقة بيكاسي و34 قرية في منطقة كاراوانغ. وقد تسببت الأمطار الموسمية ومياه المد والجزر خلال الأيام الأخيرة في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات الواسعة في عدة مناطق إندونيسية، التي تتألف من 17 ألف جزيرة.