فيديو: إجلاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكارتا جراء الفيضانات

وسط اجتياح فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة، تم إجلاء أكثرمن أربعة آلاف ساكن في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكارتا، إثر انهيار جسر فوق نهر سيتاروم، حيث غرقت آلاف المنازل والمتاجر في مياه تراوح عمقها بين متر ومترين ونصف.
وتضرر جراء الفيضان أكثر من 28 ألف ساكن في أربع قرى من منطقة بيكاسي و34 قرية في منطقة كاراوانغ. وقد تسببت الأمطار الموسمية ومياه المد والجزر خلال الأيام الأخيرة في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات الواسعة في عدة مناطق إندونيسية، التي تتألف من 17 ألف جزيرة.
No Comment المزيد من
شاهد: مزارعون ومربو ماشية فرنسيون يتظاهرون مع أبقار في مدينة ليون الفرنسية
شاهد: نزوح المزيد من اليمنيين مع تصاعد القتال في مأرب
شاهد: ديوكوفيتش لن يكتفي بأن يكون الأفضل عند الرجال فحسب
شاهد: مسابقة للجري فوق بحر متجمّد في الشرق الأقصى الروسي
شاهد: ألف رجلِ ثلج لجمع تكاليف عمل جراحي لقلب طفل صغير في بولندا
شاهد: طبيب تونسي يبثّ بكمانه الفرح والقوة للمصابين بـ"كوفيد-19"
احتجاجات ميانمار: المظاهرات تعود للشارع غداة أعمال عنف دموية
شاهد: ثوران بركان إتنا بصقلية.. حممٌ وأعمدة دخان ولوحات تثير دهشة ورهبة
شاهد: دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في النيجر يصوت فيها أقل من نصف السكان
شاهد: حوت ضخم نافق على شاطئ نيتسانيم بمدينة عسقلان
شاهد: اعتقال عناصر من عصابة مارا سالفاتروشا الإجرامية في هندوراس
شاهد: دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية في ظل إدارة بايدن
شاهد: مظاهراتٌ في أستراليا تندد باللقاح ضد "كورونا"
شاهد: نفوق عشرات الحيتان قبالة سواحل جزيرة إندونيسية
شاهد: سقوط أول ضحية في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار