أثار رجل صيني حالة من الجدل على وسائل التواصل الصينية بعد انتشار مقطع فيديو له يظهر فيه في وضع غريب أثناء ممارسة الرياضة.

وظهر الرجل في الفيديو على قمة عمود كهرباء معلقًا في الهواء على ارتفاع 10 أمتار، أثناء قيامه بتمارين ضغط ومعدة، مما أذهل المتفرجين في المكان وأدى إلى قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء.

الفيدو انتشر على موقع Weibo الصيني الشبيه بتويتر.

وفق صحيفة الشعب اليومية فإن الشرطة قبضت على الرجل، الذي لم تكشف هويته، مساء الأحد في ضواحي مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد.

كما أضافت الصحيفة أن شركة الكهرباء المحلية باشرت قطعاً طارئاً للكهرباء طال عشرات الآلاف من المنازل.

كما قالت صحف محلية أخرى إن خدمات الطوارئ وعاملين طبيين هرعوا إلى مكان الحادث.

وحذرت وسائل الإعلام الحكومية من تقليد أفعال الرجل من قبل أي كان.

وانتقد مستخدمو Weibo ما فعله الرجل حيث وصف أحد المستخدمين السلوك بالخطير جداً، في حين أعرب آخر عن غضبه من قطع الكهرباء ودهشته عند معرفة السبب بعد مشاهدة الأخبار.

وحاز الفيديو على نحو 1.7 مليون مشاهدة.