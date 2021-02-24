شاهد: في أكبر عملية مصادرة في أوروبا...ضبط نحو 23 طنا من الكوكايين في ألمانيا وبلجيكا

أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء أنها ضبطت أكثر من 23 طناً من مادة الكوكايين في عمليتين منفصلتين داخل حاويات في ميناءي هامبورغ الألماني وأنتويرب البلجيكي.

وقالت الجمارك الألمانية إن العملية تعد أكبر مصادرة للكوكايين في أوروبا.

وأشارت السلطات الجمركية إلى ضبط حوالى 16 طنا من الكوكايين في 12 شباط/فبراير داخل خمس حاويات آتية من باراغواي وصلت إلى ميناء هامبورغ، لافتة إلى أن هذه العملية سمحت أيضا بضبط 7,3 أطنان من المادة عينها مخزنة في ميناء أنتويرب البلجيكي.

وفي هامبورغ، أحد الموانئ الأوروبية الثلاثة الرئيسية مع روتردام وأنتويرب، خضعت هذه الحاويات لتفتيش دقيق بعد الاشتباه بها. وكانت المخدرات مخبأة في شحنات معلبات ومخفية تحت طبقة أولى من المستكة. وفي المحصلة، اكتُشف 16 طنا من الكوكايين في حوالى 1700 علبة.

وفي الميناء البلجيكي، كانت الكوكايين مخبأة داخل حاوية تنقل فيها كميات من الخشب. وقال وزير الجمارك الألماني رولف بوسينغر "بفضل عمل تحقيق احترافي جدا، نجحنا في ضبط كمية قياسية من الكوكايين". وأوضح ماتشكه أن الكمية المضبوطة هي من بين "الخمس الأكبر في العالم".

وتشكل أنتويرب، ثاني أكبر مرافئ البضائع في أوروبا بعد روتردام الهولندية، البوابة الرئيسية للكوكايين في القارة بفعل روابطها التجارية القوية مع أمريكا الجنوبية. وغالبا ما تصل كميات المخدرات هذه مخبأة في شحنات فواكه أو في حاويات آتية خصوصا من البرازيل والإكوادور وكولومبيا.

وكان من المقرر نقل هذه المخدرات إلى "الوجهة عينها في هولندا"، على ما أعلنت الشرطة الهولندية التي كشفت معلومات عن هذه الشحنات غير القانونية للسلطات الجمركية الألمانية ساعدت على ضبطها

وقدّرت الشرطة الهولندية قيمة المضبوطات بـ600 مليون يورو، غير أن سعرها عند إعادة البيع قد يراوح "بين 1,5 مليار يورو و3,5 مليارات" في حال تقطيع المخدرات.

فيما قال مكتب المدعي العام الهولندي إنه "لم يسبق أن تم اعتراض مثل هذا الكم من الكوكايين" في عملية واحدة.

وألقت السلطات الهولندية، الأربعاء ، القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا من بلدة فلاردينجن بالقرب من روتردام، يدير شركة استيراد للاشتباه في مسؤوليته عن نقل هذه الأطنان من الكوكايين.

قال وزير الدولة الألماني للجمارك في وزارة المالية الفيدرالية رولف بوزينغر "بهذه الضربة ضد جرائم المخدرات المنظمة ... أظهرت الجمارك الألمانية مرة أخرى نفوذها بشكل مثير".

كما شكرت برلين "التعاون النموذجي" للشركاء الأوروبيين في العملية.