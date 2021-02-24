وكالة الأدوية الأمريكية: لقاح جونسون أند جونسون بجرعة واحدة عالي الفعالية ضد كورونا

أكدت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) في وثائق جديدة نشرت الاربعاء أن لقاح جونسون أند جونسون الذي يتطلب جرعة واحدة فقط، عالي الفعالية ضد كوفيد-19 بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية.

وسجل اللقاح في تجارب سريرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطرة بنسبة 85,9% في الولايات المتحدة و81,7% في جنوب إفريقيا و87,6% في البرازيل. وستجتمع لجنة مستقلة في الوكالة لمناقشة مزايا اللقاح الجمعة ويرجح أن يصدر ترخيص عاجل لاستخدامه بعد فترة وجيزة. سيؤدي ذلك إلى إدخال لقاح ثالث في المعركة ضد تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا في العالم حيث فاق عدد الوفيات فيها النصف مليون.

ويرى خبراء في لقاح جونسون اند جونسون أداة حيوية، على الرغم من أن فعاليته ضد حالات كوفيد-19 الخفيفة أقل من تلك التي أظهرتها لقاحات فايزر وموديرنا التي حصلت على ترخيص. وجاء في ملخص الوكالة الجديد "كان اللقاح فعالًا في الوقاية من كوفيد-19 باستخدام تعريف أقل تقييدًا للفيروس ولحالات الإصابة الأخطر، بما في ذلك حالات كوفيد-19 التي تتطلب تدخلا طبيا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحالات التي تبدأ بعد 14 يوما من التلقيح".

وأضاف انه "رغم تسجيل فعالية أقل بشكل عام في جنوب إفريقيا حيث كان هناك هيمنة لسلالة بي.1.3.5 خلال الفترة الزمنية لهذه الدراسة، كانت فعالية اللقاح ضد حالات كوفيد-19 الخطرة عالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل". ومن فوائد هذا اللقاح المهمة من الناحية اللوجستية هو أنه يعطى في جرعة واحدة ويمكن حفظه في ثلاجات عادية ما يسهل عملية توزيعه.