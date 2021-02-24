رئيس فيفا: المغرب "يلعب دورا مهما" في كرة القدم الإفريقية

قال رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال زيارة قادته إلى المملكة المغربية بإن " المغرب يلعب دورا هاما جدا" من أجل مستقبل كرة القدم الأفريقية.

وصرح إنفانتينو عقب استقباله من قبل رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أنه جاء للمغرب من أجل "زيارة عمل مع صديقي الرئيس فوزي لمناقشة مشاريع ومستقبل كرة القدم المغربية والأفريقية" مضيفا أن المغرب تعلب دورا رائدا مهما للغاية"

وأشاد إنفانتينو بالإمكانات التي تمتلكها المغرب قائلا إن الفيفا ستعمل لكي يستفيد المغرب وإفريقيا والعالم من "البنية التحتية -الموجودة- في جميع أنحاء البلاد".

مضيفا " لم أر فقط شغف كرة القدم في هذا البلد بل رأيت أيضا جدية عمل الاتحاد... نحن هنا لنرى كيف يمكننا أن نجعل هذا العمل مثمرا أكثر".

المغرب وكأس العالم

وتأتي زيارة إنفانتينو للمغرب في إطار جولته الإفريقية التي بدأت الأسبوع الماضي وتأتي قبيل الانتخابات الرئاسية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المغربية يوم 12 مارس/آذار المقبل.

و للإشارة فقد خسر المغرب سباق استضافة نهائيات كأس العالم 2026 لعام لصالح العرض الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت المملكة تأمل في التقدم بعرض مشترك لاستضافة البطولة عام 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لكن الدولتين الأوروبيين لم ترحبا بالفكرة، وليس واضحا بعد فيما إذا كان المغرب سينافس بعرض لاستضافة البطولة عام 2030.