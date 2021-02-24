مرشح المعارضة عثمان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في النيجر بـ 50,3 بالمئة من الأصوات

أعلن مرشح المعارضة في النيجر ماهاماني عثمان الأربعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في النيجر وأُعلن الثلاثاء فوز وزير الداخلية السابق محمد بازوم فيها حسب نتائج موقتة.

وقال عثمان في كلمة في معقله في منطقة زيندر في جنوب شرق البلاد تلقت وكالة فرانس برس تسجيل فيديو لها إن "تجميع نتائج المحاضر التي وصلت إلينا عبر مندوبينا في مختلف مراكز الاقتراع تؤكد فوزنا بنسبة 50,3 بالمئة من الأصوات".

وأكد كوادر في حزب عثمان صحة التسجيل.

وكان إيزاكا سونا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلن الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن بازوم مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم في النيجر فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 55,75 بالمئة من الأصوات.

وأوضح أن عثمان حصل على 44,25 بالمئة من الأصوات في هذا الاقتراع.